Еще один город в Коми отказался от новогоднего салюта

Фото: пресс-служба администрации Усинска

Усинск вслед за Сыктывкаром и Ухтой отказался от проведения новогоднего салюта. Об этом сообщил глава администрации Николай Такаев.

По его словам, все новогодние утренники пройдут в обычном формате. В Усинске также торжественно откроют городскую елку. При этом фейерверк в городе не планируется. Кроме того, власти не будут закупать новую иллюминацию. Такаев отметил, что Усинск украсят ранее приобретенными гирляндами.

Градоначальник также подчеркнул, что новогоднего корпоратива в администрации не будет. По его словам, в нынешнее время проводить подобные мероприятия неуместно. Что же касается предприятий, то решения о проведении корпоративов они будут принимать самостоятельно.

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