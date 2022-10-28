Банк России сохранил ключевую ставку

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В России ключевая ставка с 31 октября будет равняться 7,5%. Такое решение принял совет директоров Банка РФ. Отмечается, что ставка осталась прежней.

Также в Банке России спрогнозировали инфляцию на конец 2022 год и ближайшие месяцы.

- Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

- Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения, - говорится в релизе.

По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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