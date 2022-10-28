В Коми уменьшили карантинные зоны по усачам

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В Коми уменьшили фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантинные зоны уменьшили более чем на 4 миллиона гектар. Оттуда исключили притундровые леса, редкостойную тайгу, а также леса, которые не подлежат освоению. На этих территориях нет вышеупомянутых вредителей. Переработка леса там не ведется.

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