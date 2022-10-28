Пропавшая в Сосногорске 13-летняя школьница найдена живой

Фото: личный архив.

В Коми прекращены поиски 13-летней школьницы из Сосногорска. Девочка ушла из дома 26 октября в школу и не вернулась. Подросток сказала маме, что идёт на уроки, однако до школы девочка не дошла.

Как стало известно «КП-Коми», юная жительница Сосногорска найдена живой. Об этом журналистам сообщила мама девочка Ольга.

— Спасибо за помощь в поисках. Нашлась. Остановили их инспекторы ГИБДД в Ухте, — сказала Ольга корреспонденту «Комсомолки».

Ранее женщина сообщила, что ее дочь находится с новым знакомым, студентом одного из ухтинских колледжей. 15-летний парень обещал, что пропавшая вернётся домой через несколько дней.

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