«Хотела сбежать»: танцовщица из Сыктывкара рассказала, что происходит на шоу «Новые танцы»

Фото: ТНТ

Полина Нелинова из Сыктывкара попала в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Девушка выступила с необычным, по мнению многих, танцем в стиле экспериментал.

Под биты музыки девушка словно гипнотизировала зал и завладевала с каждой секундой все большим вниманием людей. Ее необычные хореографические движения не оставили равнодушным никого: ни жюри, ни зал, ни телезрителей. Однако профессиональные танцоры сошлись в том, что в номере не хватило танцевания.

— Для того, чтобы эксперимент удался и чтобы он был по-настоящему танцевальным, нужно задействовать все свое тело. Ты невероятно красивая, возможности тела — вау просто. И спина и руки — все широкое такое. Но не хватает именно танцевания, — высказался Мигель.

Сама девушка написала о своих чувствах в социальных сетях, где призналась, что путь на сцену «Новых танцев» дался ей тяжело.

- Мне было очень и очень тревожно. Запрыгивая в проект, я и представить не могла, что меня ждет глубокий трип через старые травмы длиной в несколько месяцев. Сбежать я хотела с того момента, как поняла, что прошла в сезон, и почти до последнего дня съемок. Сейчас я благодарна себе, что выдержала. Что там происходит за кадром - вы бы знали.

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