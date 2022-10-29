В Сыктывкаре на голову ребенка прилетело куриное яйцо

Фото народного корреспондента

В эжвинском районе Сыктывкара на голову ребенка упало куриное яйцо. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка в соцсетях.

Женщина возмущена: дети, живущие в одной из квартир на Емвальской, кидаются яйцами с балкона. По словам эжвинки, она намерена написать заявление в полицию и разобраться с родителями юных хулиганов.

— Если бы не плачущий сын, который причитал: «мама, убери сопли с лица», я бы поднялась к ним. Очень хочу пообщаться с их родителями, все фото есть... Пойду в полицию. Вред здоровью, порча вещей, — поделилась своими намерениями эжвинка.

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