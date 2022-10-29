Пожар в многоквартирном доме унес жизнь женщины

Фото: архив "КП"

В Жешарте загорелся многоквартирный дом. По данным МЧС по Коми, есть жертвы.

Огонь вспыхнул накануне, 28 октября, на улице Мира. Из задымленных квартир самостоятельно выбрались 11 человек, еще одному жильцу понадобилась помощь спасателей.

— Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина 1977 года рождения, еще 11 человек эвакуировались самостоятельно, — уточнили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что на месте пожара был обнаружен женский труп. Погибшей является 63-летняя пенсионерка.

— Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, — заключили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 43-летний мужчина растлил двух маленьких девочек (подробности)