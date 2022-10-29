«Наши родные и любимые»: в Коми скорбят по трагически ушедшим братьям

Фото из личного архива Цимбала и Гармонщикова

В Коми скорбят по трагически ушедшим братьям 21-летнему Евгению Цимбалу и 25-летнему Ивану Гармонщикову.

Евгений погиб в зоне СВО несколько месяцев назад. Накануне, 28 октября, ему исполнилось бы 22 года. Для его семьи он навсегда останется добрым и светлым человеком.

Молодой отец Иван Гармонщиков умер полгода назад. У мужчины остался маленький сын и любящая жена, которые очень скучаю по нему.

- Два брата, так рано покинувших нас. Наши родные и любимые. Вы навсегда в сердцах ваших родных и близких, - написали родные в социальных сетях.

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