В Коми молоко подорожало до 115 рублей

Фото: архив "КП"

В Коми выросли цены на ряд продуктов. Так, на прилавках магазинов значительно подорожали капуста и молоко. По данным аналитиков Комистата, килограмм капусты теперь стоит 24 рубля, литр молока стал продаваться за 115 рублей.

Вновь выросли цены и в мясном отделе. Полукопченая и варено-копченая колбасы теперь стоят 646 рублей за кило. При этом сосиски и сардельки продают за 454 руб/кг.

Также, по данным специалистов, сравнялись цены за лук и картофель. За них теперь просят 32 рубля за 1 кг.

Из непродовольственных товаров снова изменились в сторону увеличения цены на пылесосы (10,5 тысяч рублей) и сухой корм для животных (313 рублей за кг).

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