В Печоре оставившего двухлетнего ребенка в загоревшейся машине 24-летнего отца не стали судить

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В Печоре двухлетний малыш чуть не сгорел заживо в отцовской машине. Страшный инцидент еще помнит республика, которая обсуждала произошедшее еще долго. В ноябре прошлого года молодой отец оставил спящего сына в салоне авто, а сам ушел пообедать в столовую. Пока мужчина отсутствовал, иномарка загорелась, а ребенок чуть не погиб.

Экстренно госпитализированного ребенка осмотрели врачи. Медики диагностировали у мальчика ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. К счастью, все обошлось: малыш выздоровел, а его жизни теперь ничего не угрожает.

С тех пор прошел почти год. Экспертиза показала, что причиной пожара стал неисправный прикуриватель. Тогда следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, однако до суда дело не дошло.

Как сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на печорскую межрайонную прокуратуру, при расследовании было установлено, что возгорание произошло в результате неисправности электроприборов автомобиля. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

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