Водитель «Лексуса» в Ухте сбил 19-летнюю девушку

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, в результате которой пострадала 19-летняя девушка. По предоставленным данным, пострадавшую сбила иномарка.

В ведомстве уточнили, что ДТП зарегистрировано 28 октября, вечером, около 20:37. Мужчина ехал по улице Оплеснина за рулем «Лексуса», когда наехал на пешехода.

В результате аварии пострадавшая получила травмы различной тяжести. В настоящий момент идет разбирательство причин случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре оставившего двухлетнего ребенка в загоревшейся машине 24-летнего отца не стали судить (подробнее)