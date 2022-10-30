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НовостиПроисшествия30 октября 2022 7:00

Водитель «Лексуса» в Ухте сбил 19-летнюю девушку

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, в результате которой пострадала 19-летняя девушка. По предоставленным данным, пострадавшую сбила иномарка.

В ведомстве уточнили, что ДТП зарегистрировано 28 октября, вечером, около 20:37. Мужчина ехал по улице Оплеснина за рулем «Лексуса», когда наехал на пешехода.

В результате аварии пострадавшая получила травмы различной тяжести. В настоящий момент идет разбирательство причин случившегося.

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