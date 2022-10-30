В Сыктывкаре из-за работ перекроют движение по двум улицам

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Власти Сыктывкара приняли решение перекрыть движение на участках двух улиц. Постановления об этом опубликованы на сайте столичной мэрии. Речь идет об улице Карла Маркса и 2-й Новосельской.

По улице 2-й Новосельской ограничат движение транспорта в период с 31 октября по 7 ноября на всю ширину проезжей части около 16-го дома по причине подключения к газовой сети.

Что касается улицы Карла-Маркса, то здесь ограничат движение в районе дома № 199 на половину проезжей части на участке от улицы Красных Партизан до Орджиникидзе также до 7 ноября.

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