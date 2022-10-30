В Сыктывкаре после столкновения с автомобилем ГАЗ пострадала пассажирка легковушки

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в Сыктывкаре, накануне, 29 октября. По предоставленным данным, в результате произошедшего пострадала местная жительница.

В ведомстве сообщили, что около 18:25 на Октябрьском проспекте водитель автомобиля ГАЗ столкнулся на пересечении с улицей Димитрова с автомобилем ВАЗ из-за того, что не предоставил преимущество.

В результате случившегося пострадала 41-летняя женщина, которая получила травмы различной тяжести.

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