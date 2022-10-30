В ГИБДД Коми из-за опасности обратились к жителям республики

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В ГИБДД Коми в связи с резким ухудшением погоды обратились к местным жителям. В ведомстве опубликовали 30 октября предупреждение о том, что уже пора сменить летнюю резину на зимнюю.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда на летней резине во время похолодания крайне опасна из-за снижения сцепления с дорогой. В сообщении отмечается, что особо аккуратными стоит быть начинающим водителям, которые чаще всего попадают в ДТП.

Кроме того, рекомендовано в случае неблагоприятного прогноза погоды оставлять машину и пользоваться общественным транспортом.

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