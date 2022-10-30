Глава Коми вручил 88-летнему жителю знак Почетного гражданина республики

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба накануне, 29 октября, вручил знак Почетного гражданина республики 88-летнему ухтинцу Евгению Алексееву за многолетний труд и вклад в развитие региона.

Руководитель республики при вручении награды отметил, что делает это с огромным уважением и добавил, что Евгений Алексеев является легендой.

Ухтинец родился в селе Межег Усть-Вымского района Коми, окончил Микуньское железнодорожное училище № 1, после служил во флоте, а по возвращении стал председателем исполкома Микуньского горсовета. Всю жизнь был активным общественным деятелем, по его инициативе были построены и отремонтированы дороги, налажена ЖКХ-инфраструктура, создано предприятие «Горзеленхоз».

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