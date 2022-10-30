Под Печорой на месяц ограничили движение на участке дороги

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Администрация Печоры сообщила об ограничении движения на подъезде к пристани в порту на реке Печора, который примыкает к дороге «Сыктывкар – Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». Решение о перекрытии было принято на период в 30 дней, начиная с 28 октября.

Уточняется, что движение ограничат в целях безопасности движения и сохранности автомобильной дороги, а также, чтобы предотвратить загрязнение водных ресурсов.

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