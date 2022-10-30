В Сыктывкаре из-за плохой погоды почти на сутки задержан вылет самолета

Фото: архив КП

Жители Коми жалуются в социальных сетях на задержку рейсов авиакомпанией «Руслайн». Пассажиры сообщают о постоянном переносе и задержке вылета.

Так, один из местных жителей рассказал, что его рейс был запланирован по маршруту Сыктывкар-Казань еще 29 октября в 20:15, однако впоследствии пришло сообщение, что его перенесли на 30 октября, на 13:20, а после на 15:50.

По информации источника «КП-Коми», этот рейс снова задержан до 16:40 из-за плохой погоды. Самолет должен был вылететь из Нарьян-Мара, но его перенаправили в Архангельск. В настоящий момент борта до сих пор нет в Сыктывкаре.

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