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НовостиОбщество30 октября 2022 5:15

Жителям Коми разъяснили опасность нового геноварианта коронавируса «цербер»

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что обнаруженные в России геноварианты штамма омикрон – цербер (BQ.1 и BQ.1.1), не отличаются от других.

По его словам, цербер не опаснее предыдущих геновариантов омикрона, которые не меняют свойства вируса. Эксперт также выразил мнение, что BQ.1 и BQ.1.1 никак не повлияют на подъем заболеваемости ковидом на территории страны и Коми. В качестве причины он обозначил высокий уровень коллективного иммунитета, передает ТАСС.

О появлении нового геноварианта сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября.

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