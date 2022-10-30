Жителям Коми разъяснили опасность нового геноварианта коронавируса «цербер»

Фото: архив КП

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что обнаруженные в России геноварианты штамма омикрон – цербер (BQ.1 и BQ.1.1), не отличаются от других.

По его словам, цербер не опаснее предыдущих геновариантов омикрона, которые не меняют свойства вируса. Эксперт также выразил мнение, что BQ.1 и BQ.1.1 никак не повлияют на подъем заболеваемости ковидом на территории страны и Коми. В качестве причины он обозначил высокий уровень коллективного иммунитета, передает ТАСС.

О появлении нового геноварианта сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За последние сутки коронавирусом в Коми заболели 64 человека (подробнее)