Сыктывкарец украл у собутыльника телефон

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя обвиняют в присвоении вверенного ему чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 27 марта. Мужчина изрядно выпил в одной из закусочных. В это время там же находился обвиняемый. Оба вышли покурить и познакомились, после чего продолжили пить вместе. Злоумышленник попросил у собутыльника телефон, чтобы позвонить маме. Мужчина выполнил его просьбу.

В какой-то момент потерпевший попытался встать из-за стола, но упал. Увидев это, злоумышленник присвоил телефон, незаметно положив его себе в карман. Злоумышленник понимал, что после такого количества алкоголя потерпевший не вспомнит, как провел этот вечер и куда он дел телефон. Сыктывкарец помог собутыльнику встать с пола, взял свои вещи и ушел из закусочной с телефоном.

Однако правоохранители нашли горожанина и вернули потерпевшему. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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