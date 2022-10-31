В Коми у пьяного водителя конфисковали машину

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В Прилузском районе конфискован автомобиль у жителя деревни Остаповская, осужденного за езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе. Пьяный мужчина ехал за рулем Audi A6, и его остановили полицейские. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Мужчина признал вину. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года. Кроме того, у жителя Коми конфисковали автомобиль.

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