Дети мобилизованных жителей Коми получат медпомощь в приоритетном порядке

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Дети мобилизованных жителей Коми получат приоритет в оказании медицинской помощи. Об этом сообщает республиканский Минздрав. В ведомстве отметили, что инициатива по введению мер поддержки семьям мобилизованным принадлежит главе региона Владимиру Уйбе.
В министерстве подробно рассказали, как семьям мобилизованных получить льготу.
— Законному представителю ребенка необходимо обратиться к участковому педиатру с документом, подтверждающим мобилизацию родителя (законного представителя). При наличии соответствующих показаний выдача направления на обследования или на прием к врачу будет осуществляться в приоритетном порядке, — объяснили в ведомстве.
В случае отсутствия номерков на момент обращения пациента поставят в лист ожидания, и при ближайшей возможности пригласят в медицинскую организацию.
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