Дети мобилизованных жителей Коми получат медпомощь в приоритетном порядке

Фото: архив "КП"

Дети мобилизованных жителей Коми получат приоритет в оказании медицинской помощи. Об этом сообщает республиканский Минздрав. В ведомстве отметили, что инициатива по введению мер поддержки семьям мобилизованным принадлежит главе региона Владимиру Уйбе.

В министерстве подробно рассказали, как семьям мобилизованных получить льготу.

— Законному представителю ребенка необходимо обратиться к участковому педиатру с документом, подтверждающим мобилизацию родителя (законного представителя). При наличии соответствующих показаний выдача направления на обследования или на прием к врачу будет осуществляться в приоритетном порядке, — объяснили в ведомстве.

В случае отсутствия номерков на момент обращения пациента поставят в лист ожидания, и при ближайшей возможности пригласят в медицинскую организацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми прокомментировали требование мобилизованных выдать им экипировку (подробности)