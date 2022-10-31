Двое сыктывкарцев лишились 113 тысяч рублей при заказе интимных услуг

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За сутки мошенники украли у двух жителей Сыктывкара более 113 тысяч рублей при заказе интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 40-летний приезжий решил провести вечер в компании с девушкой. Он нашел подходящее предложение в сети. Представитель девушки попросил оплатить свидание, страховку, а также внести бронь. Мужчина отправил деньги, но незнакомец заявил, что платеж якобы не прошел. Его попросили повторить операцию. В общей сложности потерпевший перевел 37 400 рублей, но девушка так и не приехала.

Кроме того, в похожую ситуацию попал 33-летний сыктывкарец. Он лишился 75 800 рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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