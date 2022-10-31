Адвокат сбившей насмерть человека Ирины Шеремет обжаловал приговор

Скриншот видео

Адвокат Ирины Шеремет, сбившей двоих человек в Сыктывкаре, обжаловал приговор. Напомним, год назад женщина за рулем своей машины наехала на 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, сбила насмерть мать двоих детей и врезалась в легковушку.

Женщина была признана виновной в смертельном ДТП и приговорена к 5,5 годам колонии-поселении, однако с таким наказанием она не согласна. Апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный суд Коми.

Также Шеремет ждет еще одно заседание. Родственники сбитой насмерть женщины запросили пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. На сегодняшний день им перечислили 450 тысяч рублей. Родственники умершей намереваются добиться полной компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре в момент аварии была трезва (подробности)