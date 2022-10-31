В ДТП в Коми пострадали мать и двое близнецов

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 30 октября, в Ухте опрокинулся Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали двое близнецов 2016 года рождения и их мать. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16:39. Мужчина 1966 года рождения ехад за рулем Hyundai по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. На 294-м километре мужчина не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека. Два мальчика-близнеца 2016 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения. У их матери 1985 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головы. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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