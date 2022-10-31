В Коми горела квартира: спасли человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 30 октября, в Воркуте горела квартира, пожарные спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 10.50. В доме на улице Комарова загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли одного человека. Пожар удалось потушить в 11.02. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил диван. На место прибыли 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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