В Коми 31-летний мужчина напал на двоих человек, есть погибший

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В Княжпогостском районе 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в марте в поселке Чиньяворык. Между пьяным фигурантом и 49-летним мужчиной возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и как минимум дважды ударил жителя поселка в живот. Далее фигурант напал на вошедшего в комнату 37-летнего мужчину. Тот оказал активное сопротивление и остался жив. 49-летний пострадавший через непродолжительное время скончался. Уголовное дело направили в суд.

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