В Коми инвалид первой группы вынужден жить в квартире с протекающей крышей

Фото: архив "КП"

В Сосногорске инвалид первой группы живет в муниципальной квартире, в которой протекает крыша. Пенсионер и его семья долгое время вынуждены терпеть неудобства, ведь местная администрация, которая является собственником дома, не делает ремонт.

Обеспокоенные родственники мужчины обратились в прокуратуру с просьбой защитить права сосногорца. Как рассказали в пресс-службе ведомства, надзорному органу удалось добиться через суд устранение течи.

— В ходе проверки установлено, что семья заявителя, в состав которой входит пенсионер, являющийся инвалидом первой группы, проживает в муниципальной квартире. Собственник жилья – администрация муниципального района «Сосногорск» не предпринимает мер к обеспечению сохранности и содержанию муниципального жилфонда, не организует проведение ремонта здания дома, в том числе кровли, что приводит к постоянным ее протечкам и повреждению имущества заявителя и его семьи, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Сосногорска направила в суд иск о возложении на администрацию муниципального района и Управление ЖКХ администрации муниципального района обязанности устранить течь кровли над жилым помещением, в котором проживает инвалид.

Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми молоко подорожало до 115 рублей (подробности)