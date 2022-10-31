В Сыктывкаре хотят сократить срок для признания могил брошенными

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В Сыктывкаре собираются сократить срок для признания неухоженных могил брошенными. Такова инициативу внесла городская администрация.

Срок планируют уменьшить срок с пяти до двух лет. После этого у комиссии появится право признать неухоженное захоронение бесхозным. Однако до этого должно будет пройти не меньше 15 лет. Люди, производящие захоронения, должны содержать надгробные сооружения и зеленые насаждения. Если же за участком никто не ухаживает больше 15 лет, там размещаются таблички-предупреждения о необходимости содержания могилы. В течение следующих пяти лет (этот срок предлагается уменьшить до двух лет) с даты установки таблички-предупреждения специалисты каждый год осматривают захоронения.

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