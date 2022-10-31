Жителю Коми дали условный срок за рубку леса

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В Прилузском районе 34-летнего жителя села Летки признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2016-2018 годах мужчина получил от двух сыктывкарцев документы на право заготовки древесины для строительства домов и хозпостроек.

– Отчуждение лесных насаждений, выделенных для индивидуального жилищного строительства, запрещено, – говорится в сообщении.

Однако сыктывкарцы за деньги передали жителю Летки документы. Далее мужчина с помощью наемных работников вырубил 340 кубометров древесины, которой он распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей. Житель Коми вернул 600 тысяч рублей. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

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