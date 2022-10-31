Уролог из Коми посоветовал 40-летним мужчинам раз в год проходить скрининг для определения рака простаты

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Уролог Госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Акбар Надыров посоветовал мужчинам в возрасте 40-50 лет раз в год посещать специалиста, чтобы пройти скрининг для определения рака простаты. Однако тем, у кого в роду есть случаи заболевания, обследоваться стоит чаще и раньше.

— Вдобавок я рекомендую ещё делать УЗИ, так как многие заболевания не проявляются до определённого момента и могут быть выявлены при ультразвуковом исследовании такие как: рак почки, кисты, камни в почках и другие, — порекомендовал врач.

Если мужчина чувствует боли, затруднённое мочеиспускание, учащённое мочеиспускание, недержание мочи, то немедленно стоит обратиться к врачу.

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