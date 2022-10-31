В Усинске две многоэтажки почти три месяца остаются без газа

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В Усинске два многоквартирных дома с августа остаются без газа. Об этом сообщила жительница дома №11 по улице Строителей на прямой линии по вопросам проведения капремонта.

По ее словам, газ отключили еще 3 августа. Причиной стал капремонт газового оборудования. Жительница Усинска рассказала, что работы до сих пор не закончились. О сроках включения газа людям не сообщают. Однако квитанции за газ исправно приходят.

Генеральный директор Фонда капремонта Коми Александр Толмачев отметил, что в отключенных от газа домах впервые ведется капремонт газового оборудования. Сроки сдвинулись из-за того, что у сотрудников нет доступа в каждую квартиру. В связи с этим приходилось обращаться к управляющим компаниям и участковым.

– Подключить газ мы сможем после проведения работ во всех квартирах, – цитирует Толмачева «Комиинформ».

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