Администрацию района в Коми обязали возместить местной жительнице 2,6 млн рублей за изъятое жилье

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В Усть-Куломском районе прокуратура направила в суд иск к администрации о возмещении местной жительнице 2,6 млн рублей за изъятое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного органа, в 2018 году женщина купила квартиру в доме, который был признан аварийный и включен в республиканскую адресную программу по переселению местных жителей.

Позже жилье было изъято муниципалитетом для собственных нужд, однако администрация района приняла решение возместить только 500 тысяч рублей, ошибочно применив нормы жилищного законодательства. В то же время правовая оценка установила, что женщине причитается 2,6 млн рублей. Суд согласился с доводами прокуратуры, обязав возместить всю сумму.

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