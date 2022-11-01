Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации

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Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции с главами Азербайджана и Армении о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что намерен посоветоваться с юристами о том, нужен ли для этого специальный указ.

— С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена, — отметил Путину.

По данным президента РФ, в настоящее время мобилизованы 260 тысяч военнослужащих, однако пока они не принимают участие в боевых действиях.

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