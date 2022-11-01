С 1 ноября в Коми начался осенний призыв в армию

Фото: архив "КП"

В Коми начался осенний призыв в армию. Кампания продлится с 1 ноября по 31 декабря.

В этом году ряды армии пополнят две тысячи человек из республики. Об этом ранее сообщил военный комиссар Коми Дмитрий Федин. Срочники будут проходить службу на Северном флоте и военных частях Западного округа.

По словам Федина, повестки в военкомат будут приходить традиционным способом: их будут приносить домой или на работу. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет.

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