Сыктывкарцы смогут приложиться к Казанской иконе Божией Матери

Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В четверг, 3 ноября, жители Сыктывкара смогут приложиться к Казанской иконе Божией Матери.

В 16.00 икона будет опущена в православном Свято-Казанском храме. Тогда к ней смогут приложиться все желающие. Далее состоится елепомазание. Храм находится на улице Набережной, 10/1 в Кочпоне. На следующий день в 10:00 в храме пройдет божественная литургия.

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