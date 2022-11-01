Сыктывкарский приют «Кошкин Дом» срочно ищет попутчика до Санкт-Петербурга, чтобы спасти кота Вилли

Фото: Сыктывкарский кошачий приют «Кошкин дом»

Сыктывкарский кошачий приют «Кошкин дом» срочно ищет попутчика до Санкт-Петербурга, который сможет отвезти котика Вилли в ветеринарную клинику.

- Мы уже готовились выезжать завтра. Билет обратно на самолёт уже был куплен. Но водитель в последний момент отказался ехать, и мы просто не знаем, что теперь делать. У нас ещё остаётся надежда, что произойдёт чудо и кто-то из подписчиков или их знакомых поедет завтра в Санкт-Петербург, молят о помощи волонтёры приюта.

Коту Вилли становилось всё хуже, его согласились прооперировать в Санкт-Петербург. Там хирург Оксана Листова предложила два варианта.

- Первый вариант - установление китайского шунта, который уже применяли в практике ее коллеги. Нам требуется один шунт, а не два (одна почка, к большому сожалению, уже не функционирует), в связи с этим стоимость уменьшается почти в два раза. Примерная сумма, с учётом всех расходов, куда входит сама операция, дорога, медицинские обследования и проживание, составляет 250 тысяч. Мы не знаем, что будет дальше, возможно потребуются какие-то дополнительные анализы, в этом случае денежных средств понадобиться чуть больше. Второй вариант - это удаление камней из почки и мочеточника, сумма этой операции примерно такая же, - пояснили в группе приюта.

Врачу отправили анализы Вилли и рассказали о его состоянии. Врач ответила нам, что шанс есть, поэтому волонтёры ухватились за надежду положительного исхода. Сейчас состояние Вилли тяжелое, он держится из последних сил. Перевозка до ветклиники Северной столицы крайне необходима.

Благодаря групповчанам на операцию Вилли уже собрано 100 тысяч рублей.

Вы тоже можете помочь бездомным котикам. Реквизиты для переводов: 2202 2020 6203 1095 на имя Людмила Борисовна Ч.

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