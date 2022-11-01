Трех сыктывкарцев задержали за незаконную рубку леса

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре на месте преступления задержали трех подозреваемых в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигуранты – местные жители, 1980, 1982 и 1988 годов рождения. В природном заказнике они незаконно вырубили 39 сосен. Фигуранты не стали отрицать свою вину. Горожане рассказали, что заготавливали древесину для собственных нужд. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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