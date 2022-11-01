За неделю в Коми завели 10 уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 10 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 84 пьяных водителей. 10 из них сели за руль нетрезвыми повторно. На этих людей завели уголовные дела. 47 пьяных водителей поймали на выходных. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Усть-Куломском районе. Как сообщалось ранее, 30 октября один из пьяных водителей устроил ДТП. В Сыктывкаре 41-летний мужчина на чужом авто влетел в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 40-летняя пассажирка.

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