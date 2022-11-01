Жителя Коми на 10 лет посадили за ДТП с двумя погибшими

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районе 22-летнего жителя Жешарта признали виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла 9 октября прошлого года в Жешарте. Пьяный 22-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-21140. На переднем пассажирском сиденье он вез своего приятеля, а на заднем – знакомую девушку. «Лада» двигалась по улице Башлыкова со скоростью не менее 100 километров в час. Водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП погибли оба пассажира.

Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок молодой человек будет в исправительной колонии общего режима. Его лишили прав на 2,5 года. Житель Коми также должен заплатить миллион рублей матери погибшей девушки.

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