В Коми виновника ДТП с двумя погибшими отправили в колонию-поселение

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сысольском районе 22-летнего жителя Ижемского района признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в декабре прошлого года. Молодой человек ехал за рулем ВАЗ-21103 по трассе «Вятка». Нарушив ПДД, водитель выехал на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в Volkswagen Polo. В результате ДТП погибли пассажирки иномарки 1958 и 2013 годов рождения. Суд приговорил водителя к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

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