Глава Коми рассказал, почему с военными пропадает связь

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Глава Коми Владимир Уйба рассказал, почему с военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации, пропадает связь. Об этом руководитель региона сообщил в своем видеообращении.

Уйба отметил, что на горячую линию обращаются родственники военнослужащих. Жители Коми обеспокоены тем, что на какое-то время связь с бойцами пропадает. Уйба пояснил, что отключенный телефон не означает, что с его владельцем что-то случилось. Глава Коми подчеркнул, что устройства отключаются в целях безопасности. Руководитель региона добавил, что использование телефона создает угрозу для военного, находящегося в зоне СВО, а также для тех, кто находится рядом. При использовании сим-карты происходит подключение к ближайшей вышке. После этого украинские связисты могут вычислить местоположение человека, а также его персональные данные.

– Поэтому телефоны в зоне СВО отключаются, – заключил Уйба.

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