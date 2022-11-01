В Коми оштрафовали президента фонда «Добрый город» за нарушения в приюте для животных

Фото: архив "КП"

Президента ухтинского благотворительного фонда помощи бездомным животным «Добрый город» привлекли к административной ответственности за неисполнение требований прокурора. Напомним, в июле этого года по поручению региональной прокуратуры была проведена проверка исполнения законодательства о гуманном обращении с животными в работе «Доброго города».

В результате были обнаружены нарушения и не соответствия нормам содержания животных, не соблюдался порядок организации работы фонда по обращению с бездомными животными, принятые в Коми.

В приюте нет системы водоснабжения и водоотведения, вытяжной вентиляции, карантинного помещения; в приюте не обнаружены дезинфекционные коврики на входе и выходе, обработанные дезраствором; в помещениях не проводится дезинфекция, дезинсекция и дератизация, вольеров и территории приюта.

В «Добром городе» не хранили видеофиксаций мероприятий по отлову бездомных животных и возвращения их в привычную среду, а архив должен храниться не менее одного года; в авто-перевозке не было отдельного отсек для животных, изолированного от водителя, не было и ветаптечки для оказания экстренной помощи животным. Прокуратура Ухты в конце июля внесла в адрес президента «Доброго города» представление об устранении выявленных нарушений законодательства, однако в течении месяца и по настоящее время прокуратура не получила ответ, где должны были прописать проведённые мероприятиями по их устранению.

Так, руководитель благотворительного фонда должен будет заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский приют «Кошкин Дом» срочно ищет попутчика до Санкт-Петербурга, чтобы спасти кота Вилли (подробности)