Врачи восстановили отрубленную кисть 16-летнему подростку из Коми

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В московской Детской Филатовской больнице восстановили отрубленную кисть 16-летнему подростку из Коми, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

По предоставленной информации, мальчик отсек себе кисть во время того, как колол дрова. Региональные врачи сразу обратились к столичным специалистам и после консультации транспортировали ребенка и отрубленную конечность первым рейсом. Кисть во время транспортировки находилась в специальном контейнере со льдом и водой.

Операция прошла в тот же день после его прибытия и отняла у медиков шесть часов. В настоящий момент ребенок находится дома, его пальцы уже двигаются, но на полное восстановление чувствительности уйдет примерно шесть месяцев.

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