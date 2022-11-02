В Коми местный житель устроил дебош в кафе

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В Воркуте, по данным Росгвардии, задержали местного жителя за то, что он устроил дебош в одном из кафе на Парковой улице. Как выяснилось, дебошир мешал работе заведения и отдыху посетителей.

Нарушитель спокойствия в какой-то момент после перепалки перешел в стадию агрессии и напал на администратора, ударив его по голове, после чего сотрудники заведения вызвали охрану. Дебоширом оказался 36-летний местный житель, которого задержали и передали правоохранителям.

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