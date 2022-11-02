Жительница Сыктывкара просидела с трупом возлюбленного несколько дней в квартире

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В Эжвинском районном суде Сыктывкара вынесли приговор убившей своего 37-летнего сожителя 49-летней местной жительнице. На заседании выяснилось, что она несколько дней после содеянного просидела в одной квартире с трупом.

Преступление, как установили в суде, произошло в мае 2021 года в общежитии на улице Мира. Во время конфликта фигурантка уголовного дела ударила своего возлюбленного более 30 раз ножом по различным частям тела.

Мужчина скончался сразу же на месте происшествия. После она села рядом с ним на диван и начала пить. Спустя несколько дней, когда тело начало источать запах, она вытащила труп на лестницу, где ее увидел случайный проходил. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает КомиОнлайн.

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