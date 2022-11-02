Сотрудники больницы в Коми собрали лекарства и 50 тысяч рублей для мобилизованного коллеги

Фото: минздрав Коми
Сотрудники Коми республиканской клинической больницы собрали средства и поддержали мобилизованного коллегу, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
По предоставленной информации, в ряды мобилизованных попал заместитель по хозяйственной части учреждения Эдуард Ковалев, который раньше был военным и носит звание офицера. Дома у него остались двое детей и жена.
Коллеги мобилизованного общими усилиями собрали 50 тысяч рублей и отправили ему нужные медикаменты.
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