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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 6:25

В Коми женщина организовала наркопритон

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте местную жительницу обвиняют в содержании наркопритона и незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июне женщина попросила своего знакомого предоставить ей в пользование квартиру. Там ухтинка решила организовать притон для употребления наркотиков. В качестве платы горожанка обещала передавать запрещенные вещества.

Для конспирации женщина принимала целый ряд мер. Она регулировала посещаемость квартиры, пуская туда только знакомых и по предварительной договоренности. Своим клиентам ухтинка предоставляла не только помещение, но и наркотики. Однако о деятельности злоумышленницы узнали правоохранители. Уголовное дело направили в суд.

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