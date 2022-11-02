В Коми с начала года более двух тысяч беременных женщин получили 103,6 млн рублей

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В Коми с начала года выплачено 103,6 млн рублей на пособия беременным женщинам. В республике льгота назначена 2,3 тысячам женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Напомним, выплата назначается женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума. В Коми величина льготы варьируется от 8,6 тысяч до 10,7 тысяч рублей.

– Пособие назначается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации в зависимости от места жительства (пребывания) или фактического проживания. Таким образом, размер выплаты в регионе составляет 10 715 рублей - для женщин, проживающих в северной зоне республики, и 8 660,5 рублей – для проживающих на юге республики, – объяснили в ПФР.

Пособие назначается при соблюдении следующих условий:

- женщина проживает в Российской Федерации;

- женщина должна встать на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности;

- собственность семьи не должна превышать требования к движимому и недвижимому имуществу;

- ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения по месту проживания. При этом так же учитывается деление региона на климатические зоны: в северной зоне Республики Коми размер ПМ составляет 19 660 рублей, в южной - 15 891 рубль.

Также одним из условий назначения пособия является наличие заработка у трудоспособных членов семьи (пенсии, стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности) либо объективное отсутствие доходов (из-за определенных жизненных обстоятельств).

Подать заявление будущая мама может, начиная с 12 недели беременности. При этом пособие выплачивается, начиная с месяца постановки на учет медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности. Заявление можно подать через Портал Госуслуг (gosuslugi.ru), в МФЦ и клиентской службе Отделения ПФР по Республике Коми.

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