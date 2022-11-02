В Коми камеры видеонаблюдения зафиксировали «приведение»

Фото: скриншот видео

В Корткеросском районе на видео попалось «приведение». Оно маялось, перелетая от одной стены коридора до другой, не находя себе место в этом мире. Люди поговаривают, что оно и правда скитается на одном из предприятий района, но прагматичные пользователи уверенные, что в объектив камеры призрак не попался.

Если присмотреться внимательно, то можно заметить, что на видеорегистратор прицепилась паутина и камера не смогла сфокусироваться на ней. Поэтому визуально расплывчатый объект колышется из стороны в сторону из-за сквозняка.

Эх, а так хотелось бы поверить в предноябрьскую мистику.

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