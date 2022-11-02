Мир на связи: в Республике Коми «Ростелеком» подключил еще два населенных пункта к мобильному интернету

Фото: "Ростелеком"

В селе Прокопьевка Прилузского района и в поселке Илья-Шор Усть-Вымского района заработала мобильная связь. В этих населенных пунктах «Ростелеком» в октябре запустил в эксплуатацию новые базовые станции, построенные в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). У жителей поселений появилась возможность пользоваться не только устойчивой качественной сотовой связью, но и доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).

Виталий Осипов, первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми:

«Благодаря совместной слаженной работе Правительства Республики и ПАО “Ростелеком”, базовые станции построены на полтора месяца раньше запланированного срока. Оба населенных пункта вошли в число 14 победителей голосования* по подключению сел и деревень к интернету в 2022 году. Оставшиеся 12 победителей голосования будут обеспечены связью в следующем году. Сейчас на портале госуслуг идет голосование за населенные пункты, которые войдут в программу 2023 года».

Роман Тавровецкий, глава сельского поселения «Илья-Шор»:

«Несмотря на близость к районному центру Айкино, наш поселок находится в абсолютно глухой зоне. Мобильная связь здесь была очень неустойчивая. И теперь, что называется, мы почувствовали разницу. Для людей, для их жизни и работы очень важно иметь этот инструмент стабильности».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Со старта проекта в прошлом году мы построили сотовую связь уже в девяти населенных пунктах. Каждое открытие станции — это наша профессиональная гордость, потому что «Ростелеком» дает возможность людям стать ближе друг к другу. Представьте себе, еще два поселения теперь на связи с целым миром. Людям стали доступны многочисленные цифровые сервисы, для них открыты образовательные интернет-ресурсы, появилась возможность общаться по видеосвязи и еще многое другое, что предлагает человеку кибермир».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.